AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor - Son Dakika
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AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor

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AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 27 Ekim Salı günü kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Metrekareye 10-20 kilogram yağış düşmesi beklenen İstanbul’da sıcaklıkların 20 derecenin altına inmesi öngörülüyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı günü İstanbul dahil 40 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren yağışların yurt geneline yayılması öngörülüyor.

İstanbul’da hafta sonunu güneşli geçiren vatandaşları yeni haftada yağışlı hava bekliyor. AKOM’un haftalık raporuna göre yağışlar salı günü başlayacak, sıcaklıklar kuzeyli rüzgarla birlikte düşecek.

“HAFTANIN EN DİKKAT ÇEKEN GÜNÜ 27 EKİM SALI”

AKOM’un 25 Ekim tarihli raporuna göre kentte bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklığın sabah 15, öğle saatlerinde 20, akşam 18, gece ise 14 derece olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 50-90 arasında seyrederken, poyraz yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek. Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması, sıcaklığın 14-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Raporda, “Haftanın en dikkat çeken günü ise 27 Ekim Salı olacak” ifadelerine yer verildi. Salı günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak beklenirken, sıcaklığın 14-16 derece arasında olması ve metrekareye 10-20 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

AKOM’un raporuna göre çarşamba günü de sağanak etkisini sürdürecek. Raporda, “Sıcaklığın 13-15 derece arasında seyretmesi, metrekareye 3-5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor” denildi. Perşembe günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu havanın etkili olması, sıcaklığın 13-18 derece arasında olması ve metrekareye 1-5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri ise kentte yağış beklenmiyor.

SALI GÜNÜ 40 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojinin tahminlerine dayanan haberlere göre salı günü 40 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış beklenen iller İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay olarak sıralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük tahminine göre salı günü Marmara’nın bazı kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun çeşitli noktalarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü başta iç ve doğu kesimler olmak üzere sağanağın geniş bir alana yayılacağı, perşembe günü de iç, güney ve doğu bölgelerde yağışların süreceği tahmin ediliyor.

MGM’NİN GÜNCEL UYARISI BULUNMUYOR

MGM’nin bugün yayımladığı değerlendirmede güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi. Bugün Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Mardin çevreleri ve Muğla ile Aydın kıyılarında öğleden sonra sağanak bekleniyor. Marmara, İç Ege, Göller Yöresi ile Batı ve Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif esmesi, denizlerde fırtına beklenmiyor.

MGM, son olarak 23 Ekim’de Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlamış, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarmıştı.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DURUM BİRAZ KRİTİK”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kuvvetli yağışların pazartesi gecesi başlayacağını belirterek İstanbul’da salı ve çarşamba günlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sıcaklıkların mevsim ortalamasının 2-3 derece altına ineceğini kaydeden Şen, “Önümüzdeki hafta durum biraz kritik. Marmara Bölgesi’nde sel yapabilecek durumda. Tehlikeli yağışlar olabilir” ifadelerini kullandı.

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