30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Manisa'da Düzenlendi - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Manisa'da Düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Manisa\'da Düzenlendi

Manisa ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Turgutlu, Sarıgöl, Demirci ve Alaşehir ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere Manisa Milletvekili, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, resmi daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 13:46
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Manisa ve ilçelerinde törenler düzenlendi.

Turgutlu ilçesinde ilk tören 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlendi. Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'nın konuşma yaptığı programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törenin ardından Kaymakam Selami Kapankaya makamında tebrikleri kabul etti.

Turgutlu Şehitliği ziyaretiyle süren programda, dua edildi, kabirlere çiçek bırakıldı.

Düzenlenen törenlere CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, resmi daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Veli Yağız yaparken törenlere Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Hasan Erdoğan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, resmi daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Demirci

Demirci'de Kaymakam Yavuz Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Korkmaz ve Belediye Başkanı Kara, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin ardından protokol üyeleri, Demirci Eski Kabristanındaki Milli Mücadele Dönemi Demirci önderlerinden Beyliklerli Mehmet Ağa, Müftü İbrahim Hakkı Efendi, Belediye Başkanı Ethem Fehmi Efendi ve Serdarzade Mustafa Efendinin kabirlerini ziyaret etti.

Alaşehir

Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan törenlere Kaymakam Alper Fırat Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay ve vatandaşlar katıldı.

Meydandaki törenin ardından Alaşehir Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik ziyaretinde şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Manisa'da Düzenlendi - Son Dakika

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