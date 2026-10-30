Daltonlar operasyonunda 90 şüpheliden 76'sı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Daltonlar operasyonunda 90 şüpheliden 76'sı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

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Daltonlar operasyonunda 90 şüpheliden 76\'sı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
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İstanbul merkezli 30 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 76'sı tutuklama talebiyle, 14 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul merkezli 30 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 76'sı tutuklama talebiyle, 14 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

DALTONLAR'A OPERASYON

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen incelemelerde, sanal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin mesajlaşma gruplarına dahil edildiği tespit edildi.

Örgütün sanal medya üzerinden temin ettiği kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği, 'Dalton Kardeşler' isimli mesajlaşma grubuna dahil edilen şüphelilerin buradan organize edildiği belirlendi. Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi.

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 90 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

76 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında 18 yaşından küçük 24 kişinin de bulunduğu 76 kişi tutuklama talebiyle, 14 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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