33 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 8,7 milyar TL'lik suç gelirinin tespit edildiği bildirildi.

Bakın Gürlek, sosyal medya hesabından 33 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir."

8,7 Milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."