33 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

33 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

11.05.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, 33 ilde 8,7 milyar TL'lik suç gelirine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 8,7 milyar TL'lik suç gelirinin tespit edildiği bildirildi.

Bakın Gürlek, sosyal medya hesabından 33 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir."

8,7 Milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 33 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz

21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
20:59
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
20:33
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:51:33. #7.12#
SON DAKİKA: 33 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.