Lüleburgaz 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Başladı

21.04.2026 11:16  Güncelleme: 11:55
Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, dünya çocuklarının katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, bu şenliğin çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Bundan sonrası için de bu kentin çocuklarının dünya çocuklarıyla beraber, barış içerisinde, özgüveni yüksek, ulusal değerlere bağlı ve kendini ifade eden gençler olarak yetişmesi için bu şenliğin devamını sağlayacağız" dedi.

35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği büyük bir coşku ile başladı. Yeni tören alanındaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayan şenlik programı, Kongre Meydanı'na yapılan yürüyüş ile devam etti. Bu yıl Bosna-Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve yerli ekiplerin katılımıyla gerçekleşen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin açılışına KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Mustafa Çırakoğlu, Bosna-Hersek Maglaj Belediye Başkanı Maid Suljakovic, Maglaj Belediye Meclisi Başkanı Aida Basic, Maglaj Belediye Başkan Yardımcısı Faris Habibovic, Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Tulya Temel, belediye meclis üyeleri, konuk ekip temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kongre Meydanı'nda konuk ekip temsilcilerinin şenlik ateşini yakmasının ardından sahne gösterileri gerçekleştirildi.

"Bu şenliğin devamını sağlayacağız"

Belediye Başkanı Murat Gerenli, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"35 yıldır bu kentte uluslararası çocuk şenliği düzenleniyor. Lüleburgaz'ın en önemli kültürel etkinliği bundan sonraki yıllarda da çocuklarımız torunlarımız bu şenlikle büyüyecekler. Tam 35 yıl önce bu şenliği Lüleburgaz'a kazandıran o zamanki belediye başkanımız, sevgili öğretmenim Çetin Yelmez'i bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bundan sonrası için de bu kentin çocuklarının dünya çocuklarıyla beraber, barış içerisinde, özgüveni yüksek, ulusal değerlere bağlı ve kendini ifade eden gençler olarak yetişmesi için bu şenliğin devamını sağlayacağız. En büyük teşekkürü, bizlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kazandıran, gazi meclisimizin kuruluşunu tüm dünya çocuklarına armağan eden ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ediyorum."

Etkinlik çadırları açıldı

Kongre Meydanı'ndaki törenin ardından meydan ve çevresinde yer alan etkinlik çadırlarının açılışı gerçekleştirildi. Başkan Gerenli, çadırları ziyaret ederek, etkinliğe katılan ve etkinliklerde görev alan öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Öte yandan, hava muhalefeti nedeniyle 21 Nisan'da Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ne alındı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
