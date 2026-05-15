4. Geleneksel Gıdalar Şenliği Bolu'da Gerçekleşti
4. Geleneksel Gıdalar Şenliği Bolu'da Gerçekleşti

15.05.2026 17:09
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şenlikte yöresel lezzetler ve spor etkinlikleri vardı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından "4. Geleneksel Gıdalar Şenliği" gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokulu müdürü Doç. Dr. Uğur Soykan ile Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Öndül Koç yürütücülüğünde, Gıda Kontrol Topluluğu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin hazırladığı yöresel lezzetler, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Programda konuşan Soykan, bu tür organizasyonların öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Soykan, etkinliklerin öğrencilerin mesleki özgüvenlerine ve sektörel vizyonlarına katkı sağladığını ifade ederek, üniversite-sanayi-ilçe işbirliğinin güçlenmesine destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açılışın ardından davetliler, Gıda İşleme Bölümü öğrencilerinin ders kapsamında hazırladığı geleneksel ürün stantlarını gezdi. Katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel lezzetleri tatma ve ürünler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında ayrıca Yeniçağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle voleybol, dart, masa tenisi ve bilek güreşi gibi branşlarda spor turnuvaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Etkinlikte gerçekleştirilen çekilişte ise sponsorların desteğiyle belirlenen 10 kişiye çeşitli hediyeler ve gıda sepetleri dağıtıldı.

Öğrenciler ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Melek Şahindokuyucu ile Pakize Kayadibi eşliğinde sanatsal etkinlikler gerçekleştirdi.

Şenliğin sonunda etkinliğe katkı sağlayan firma temsilcileri, öğretim üyeleri ve görevli öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlçe protokolü, diğer ilgililer, firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

22:12
21:46
21:29
21:22
21:18
20:35
