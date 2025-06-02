4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Yoğun İlgi Gördü

(ANTALYA) - 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Konyaaltı Belediyesi'nin çadırı yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda yapılan festivalde çadır kuran Konyaaltı Belediyesi de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtıldığı alanda, geleneksel öğelere de yer verildi. Konyaaltı'nın çadırı hem dinlenme noktası hem de kültürel paylaşım alanı olarak kullanıldı. Çadıra gelen vatandaşlara lokmanın yanı sıra çay, su ve kahve ikram edildi.