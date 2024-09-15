4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde 24 ülkeden 48 filmin gösterileceği etkinlik, sanatseverler için büyük bir fırsat sunacak.
Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Film Günleri'nde kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere toplamda dört kategoride 24 ülkeden 48 filmin gösterileceği etkinlik, sanatseverler için büyük bir fırsat sunacak.
Sinemanın, toplumsal sorunları ve insani duyguları en güçlü şekilde anlatan sanat dallarından biri olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kısa Film Günleri de Bornova'nın kültürel zenginliğini artıran ve farklı kültürlerden insanları bir araya getiren önemli bir platform. Bu festival, hem yerel yönetim olarak sanata verdiğimiz değeri göstermekte hem de genç sinemacılara uluslararası bir sahne sunuyor. Bu tür etkinlikler, Bornova'yı sanatın merkezi haline getirme yolunda atılmış adımlardan biridir" dedi.
Bornova Kısa Film Günleri'nin, yerel sanatçılar ile uluslararası sinemacıları bir araya getiren bir köprü olacağını ifade eden Eşki, bu etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesi için tüm Bornovalıları destek olmaya çağırdı.
GÖSTERİMİ YAPILACAK FİLMLERİN LİSTESİ
Kurmaca Kategorisi
A SUMMER'S END POEM/ Lam Can-zhao/ Çin
AĞLAK BEBE/ Elif Öner/ Türkiye
AND WHAT IF IT NEVER COMES/ Dordije Petrovic/ Sırbistan
ANOTHER ALICE/ Mattéo La Capria/ Fransa
AZUL PANDORA/ Alan Gonzalez/ Küba
BLACK HOLE/ Pia Mechler/ ABD
BOXES/ Lucas Gingles/ Arjantin
CENK/ Can Gülenay/ Türkiye
DANIŞMAN/ Mehmet Kanadlı, Halil İbrahim Kaplan/ Türkiye
DON'T/ Tanya Andreeva/ Rusya
HANGİ GECE BÜYÜDÜYSEM/ Onur Güler/ Türkiye
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ/ Muaz Güneş/ Türkiye
HOW TO CRY WITHOUT MELTING/ Giulia Butler/ Brezilya
KAÇANLAR/ Deniz Cengiz/ Türkiye
OCULARIS/ JuanZi Amaya, Alejandro Bogado/ Arjantin
PLAYBACK/ Onur Akşit/ Türkiye
YATI/ Arfiyan Dewa Purnama/ Endonezya
Belgesel Kategorisi
64 REASONS WHY EVERYTHING WENT WRONG/ Dilnaz Abraimova/ Kazakista
DARLING MISTER GRAPHOPHONE/ Phoenix Tesni/ Hindistan
DEATH OF AN EXTRA/ Mikhail Zheleznikov/ İsrail
DÖNÜŞÜM: BORNOVA SOKAĞI/ Aycan Karadağ, İbrahim Kucuş/ Türkiye
EXHUMATOR/ Christof Schürpf/ İsviçre
HALİT İÇİN/ Kaan Özen Beceren/ Türkiye
NOVRUZ ATEŞİ/ Nihal Atasoy/ Türkiye
ONARIM HİKAYELERİ/ Berkay Tunalı/ Türkiye
SPARROW/ Jatin Parveen/ Hindistan
ŞİİR YAZ/ Suhan Lalettayin/ Türkiye
THE OTHER SIDE OF BEAUTY/ Sami S. Sirelkhatim/ Sudan
YAREN/ Mehmet Ali Poyraz/ Türkiye
YİRMİLİ YAŞLARIMIN BAŞINDA/ Yağmur Canpolat, Berna Oduncu/ Türkiye
Animasyon Kategorisi
10K FOLLOWERS/ Sandrine L. Sarango, Ariana Guarnizo/ Peru
AN INEXACT SCIENCE/ Salome Turashvili/ Gürcistan
ASKELADDEN AND THE PRINCESS*/ Johanne Sjørengen/ Norveç
CHRONICITY/ Aleta Rajic/ Bosna-Hersek
CIRCLE/ Qiao Shuting/ Çin
EXPRESS PHOTO/ Kiki Jiang, Dashun Zhou/ Çin
FEEL LIKE HOME/ Aneta Siurnicka/ Polonya
HEADLESS/ Roope Sorvo/ Finlandiya
PADER/ Jean Vergé/ Fransa
PUDDLE/ Maria-May Backhaus Brown, Mads Theodor Bonde/ Danimarka
UZAK/ Balkan Akarsel/ Türkiye
4.BKFG Pıtchıng Platformu Finalist Projeler
GİDERAYAK/ Nuh Lalbay/ Kurmaca
KIRKLARIN YOLUNDAN/ Murat Can Hınıslı/ Belgesel
MADALYA VE DUVAR/ Mahmut Can Gürpınar/ Kurmaca
MUSTAFA JONES/ Yiğit Erkol/ Kurmaca
PARK YERİ/ Yasin Erdoğan, Melihat Ağgül/ Kurmaca
PHOBIA/ Yağmur Telli Yücel/ Kurmaca
YAŞ 29-30/ Berkant Bilgi/ Kurmaca
12 Ekim Cumartesi günü Dramalılar Köşkü'nde finalistler için Pitching Atölyesi düzenlenecek. 13 Ekim Pazar saat 11.00-15.00 arasında yine Dramalılar Köşkü'nde jüri karşısında finalist projelerin sunumları yönetmen ve yapımcılar tarafından izleyiciye açık şekilde gerçeleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca jüri ve konuk yönetmenlerin seçtiği 6 özel filmin gösterimi de yapılacak.
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