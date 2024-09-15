4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor - Son Dakika
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4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor

Bornova Belediyesi, 11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri'nde 24 ülkeden 48 film gösterilecek. Festival, sinemaseverler ve sanatçılar için önemli bir platform olacak.

15.09.2024 10:17  Güncelleme: 11:53
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde 24 ülkeden 48 filmin gösterileceği etkinlik, sanatseverler için büyük bir fırsat sunacak.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 11-12-13 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Film Günleri'nde kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere toplamda dört kategoride 24 ülkeden 48 filmin gösterileceği etkinlik, sanatseverler için büyük bir fırsat sunacak.

Sinemanın, toplumsal sorunları ve insani duyguları en güçlü şekilde anlatan sanat dallarından biri olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kısa Film Günleri de Bornova'nın kültürel zenginliğini artıran ve farklı kültürlerden insanları bir araya getiren önemli bir platform. Bu festival, hem yerel yönetim olarak sanata verdiğimiz değeri göstermekte hem de genç sinemacılara uluslararası bir sahne sunuyor. Bu tür etkinlikler, Bornova'yı sanatın merkezi haline getirme yolunda atılmış adımlardan biridir" dedi.

Bornova Kısa Film Günleri'nin, yerel sanatçılar ile uluslararası sinemacıları bir araya getiren bir köprü olacağını ifade eden Eşki, bu etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesi için tüm Bornovalıları destek olmaya çağırdı.

GÖSTERİMİ YAPILACAK FİLMLERİN LİSTESİ

Kurmaca Kategorisi

A SUMMER'S END POEM/ Lam Can-zhao/ Çin

AĞLAK BEBE/ Elif Öner/ Türkiye

AND WHAT IF IT NEVER COMES/ Dordije Petrovic/ Sırbistan

ANOTHER ALICE/ Mattéo La Capria/ Fransa

AZUL PANDORA/ Alan Gonzalez/ Küba

BLACK HOLE/ Pia Mechler/ ABD

BOXES/ Lucas Gingles/ Arjantin

CENK/ Can Gülenay/ Türkiye

DANIŞMAN/ Mehmet Kanadlı, Halil İbrahim Kaplan/ Türkiye

DON'T/ Tanya Andreeva/ Rusya

HANGİ GECE BÜYÜDÜYSEM/ Onur Güler/ Türkiye

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ/ Muaz Güneş/ Türkiye

HOW TO CRY WITHOUT MELTING/ Giulia Butler/ Brezilya

KAÇANLAR/ Deniz Cengiz/ Türkiye

OCULARIS/ JuanZi Amaya, Alejandro Bogado/ Arjantin

PLAYBACK/ Onur Akşit/ Türkiye

YATI/ Arfiyan Dewa Purnama/ Endonezya

Belgesel Kategorisi

  • %1/ Olena Pavlidi/ Ukrayna

    64 REASONS WHY EVERYTHING WENT WRONG/ Dilnaz Abraimova/ Kazakista

    DARLING MISTER GRAPHOPHONE/ Phoenix Tesni/ Hindistan

    DEATH OF AN EXTRA/ Mikhail Zheleznikov/ İsrail

    DÖNÜŞÜM: BORNOVA SOKAĞI/ Aycan Karadağ, İbrahim Kucuş/ Türkiye

    EXHUMATOR/ Christof Schürpf/ İsviçre

    HALİT İÇİN/ Kaan Özen Beceren/ Türkiye

    NOVRUZ ATEŞİ/ Nihal Atasoy/ Türkiye

    ONARIM HİKAYELERİ/ Berkay Tunalı/ Türkiye

    SPARROW/ Jatin Parveen/ Hindistan

    ŞİİR YAZ/ Suhan Lalettayin/ Türkiye

    THE OTHER SIDE OF BEAUTY/ Sami S. Sirelkhatim/ Sudan

    YAREN/ Mehmet Ali Poyraz/ Türkiye

    YİRMİLİ YAŞLARIMIN BAŞINDA/ Yağmur Canpolat, Berna Oduncu/ Türkiye

    Animasyon Kategorisi

    10K FOLLOWERS/ Sandrine L. Sarango, Ariana Guarnizo/ Peru

    AN INEXACT SCIENCE/ Salome Turashvili/ Gürcistan

    ASKELADDEN AND THE PRINCESS*/ Johanne Sjørengen/ Norveç

    CHRONICITY/ Aleta Rajic/ Bosna-Hersek

    CIRCLE/ Qiao Shuting/ Çin

    EXPRESS PHOTO/ Kiki Jiang, Dashun Zhou/ Çin

    FEEL LIKE HOME/ Aneta Siurnicka/ Polonya

    HEADLESS/ Roope Sorvo/ Finlandiya

    PADER/ Jean Vergé/ Fransa

    PUDDLE/ Maria-May Backhaus Brown, Mads Theodor Bonde/ Danimarka

    UZAK/ Balkan Akarsel/ Türkiye

    4.BKFG Pıtchıng Platformu Finalist Projeler

BİR GÜN DEĞİŞİR HER ŞEY/ Mert Demir/ Kurmaca

GİDERAYAK/ Nuh Lalbay/ Kurmaca

KIRKLARIN YOLUNDAN/ Murat Can Hınıslı/ Belgesel

MADALYA VE DUVAR/ Mahmut Can Gürpınar/ Kurmaca

MUSTAFA JONES/ Yiğit Erkol/ Kurmaca

PARK YERİ/ Yasin Erdoğan, Melihat Ağgül/ Kurmaca

PHOBIA/ Yağmur Telli Yücel/ Kurmaca

YAŞ 29-30/ Berkant Bilgi/ Kurmaca

12 Ekim Cumartesi günü Dramalılar Köşkü'nde finalistler için Pitching Atölyesi düzenlenecek. 13 Ekim Pazar saat 11.00-15.00 arasında yine Dramalılar Köşkü'nde jüri karşısında finalist projelerin sunumları yönetmen ve yapımcılar tarafından izleyiciye açık şekilde gerçeleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca jüri ve konuk yönetmenlerin seçtiği 6 özel filmin gösterimi de yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Başlıyor - Son Dakika

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