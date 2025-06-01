4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya\'da Coşkuyla Devam Ediyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, ikinci gününde de büyük bir coşkuya sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gün boyu renkli etkinliklerin düzenlendiği festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin ikinci günü de renkli etkinliklere sahne oldu. Başkan Böcek, alanı gezerek katılımcılar ve ziyaretçilerle sohbet etti. Etkinliklerle, ata sporlarından el sanatlarına, yöresel yemeklerden halk danslarına ve konserlere kadar Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatıldı. At üstündeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri de ilgiyle izlendi.

Festivale katılan konuk ülke çadırlarını gezen Başkan Böcek, Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'ne katılım sağlayarak destek veren ülkelere, belediyelere ve derneklere teşekkür etti. Yabancı konuklar, Muhittin Böcek'e yöresel yemeklerini tanıttı. Başkan Böcek'e çeşitli hediyeler veren yabancı konuklar, yöresel danslarından kesitler sundu. Başkan Böcek, yörük festivaline katılan dernek ve belediyelerin de stantlarını ziyaret ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gün boyu etkinlikler

Festivalde körüklü çizme yapımı, halıcılık, kilim dokuma, yün eğirme gibi geleneksel el sanatları da yer aldı. Yörükler, keşkek, pişi, gibi kendilerine has yemeklerini ziyaretçilere ikram etti. Etkinlik sahnesinde yerel sanatçıların konserleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ekiplerin halk oyunları gösterileri ilgi ve coşkuyla izlendi.