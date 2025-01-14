4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe atan anne tutuklandı

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YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp, çöplüğe attığını itiraf eden Merve Sağın (34) tutuklandı. Çöplükte yapılan aramalarda ise E.Ç.'nin cesedine ulaşılamadı.

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. Merve Bağın gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.'nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

Merve Sağın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.