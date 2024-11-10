41. İstanbul Kitap Fuarı Son Gün Etkinlikleriyle Sona Erdi - Son Dakika
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41. İstanbul Kitap Fuarı Son Gün Etkinlikleriyle Sona Erdi

41. İstanbul Kitap Fuarı Son Gün Etkinlikleriyle Sona Erdi

TÜYAP Fuarı, bu yıl 'Çocukluk Şenliktir!' temasıyla yoğun ilgi gördü ve etkinliklerle veda etti.

10.11.2024 11:16
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TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gün etkinlikleriyle okurlara veda edecek.

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar boyunca imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleri düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurların bir araya geldiği fuarda, onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi.

Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alırken, çok sayıda yazar, yayınevi stantlarında ve imza salonunda kitaplarını imzaladı.

"TÜYAP'a bu kadar insanın geliyor olması aslında gelecek için ümit var olduğunu gösterdi"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kaleme aldığı "Kırk Şehir" adlı eserini Dünya Şehircilik Günü'ne özel düzenlenen imza gününde Esenler Belediyesi standında imzaladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Göksu, kitabın sekizinci baskısının yapıldığını belirterek, "Burada bir medeniyet mefkuresi çerçevesinde 40 farklı şehir tasavvur edilmiştir. 40 farklı şehri, 40 farklı entelektüel münevver tasavvur etti. Biz editöryal olarak toparladık. Bir şehir felsefesini ortaya çıkarmaya çalıştık." dedi.

Göksu, kitap fuarındaki ilgiye ve genç okuyucuların yoğunluğuna dair, "TÜYAP'a bu kadar insanın geliyor olması aslında gelecek için ümit var olduğunu gösterdi. Şu anda bütün stantların dolu dolu olması ve herkesin kitap bağışına vesile olmak üzere kitap dostluğuyla buluşmuş olması sevindiricidir. Onun için biz gençlerimizle ve geleceğimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yayıncılığın gelişmesinde fuarlar çok önemli"

İZ Yayıncılık standında okurlarıyla buluşan yazar Halil İbrahim İzgi de TÜYAP'ın Türkiye'nin en önemli kitap fuarı olduğunu dile getirerek, "Yazarlarla okurlar, yayınevleriyle kitapseverler bir araya geliyorlar. Birçok yazarın imza günü var. Okurla, bir buluşma imkanı oluyor. Tabii şu anda kitaplar online yayıncılardan, online satış yerlerinden alınıyor veya sayıları artan semt kitapçıları var. Başka yerler var. Oralardan da alınıyor. Kitap fuarları, kitapseverler için birçok yazara ve birçok kitaba bir anda hem de indirimli fiyatlarla ulaşma imkanı sağlıyor. Bu nedenle güzel." değerlendirmesini yaptı.

İzgi, çeşitli fuarlara katıldığını ancak TÜYAP'ın önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, "Bir gelenek oluşturmuş bir yer. Baktığımızda özellikle yayıncılığın gelişmesinde fuarlar çok önemli. Hem bir görgünün oturması, yayın kalitesinin yükselmesi önemli. 'Yazarlar için okurlar için neler var?', 'Daha yeni neler var?' Bunlara daha geniş pencerelerden bakma imkanı sağlanıyor. Dolayısıyla ben de TÜYAP'ta hem bir okur olarak hem de bir yazar olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

Fuar, bugün saat 20.00'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 41. İstanbul Kitap Fuarı Son Gün Etkinlikleriyle Sona Erdi - Son Dakika

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