47 ilde DEAŞ operasyonları: 324 gözaltı

13.05.2026 11:30  Güncelleme: 11:31
İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

324 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

