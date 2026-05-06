5 Boynuzlu Kuzu Sıra Dışı Başarı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı için satışa çıkarılan 5 boynuzlu kuzu, sıra dışı görünümüyle ilgi odağı oldu. 30 bin TL'den satışa sunulan 11 aylık ve 60 kiloluk kuzunun annesinin de 6 boynuzlu olduğunu söyleyen besici Arif Keskin (27), "İsteyeni çok. Pazarlık sünnettir. Fiyatta anlaşırsak birisiyle, satarım" dedi.
Kars'tan getirdiği kurbanlık hayvanları Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kurulan hayvan pazarında satışa sunan Arif Keskin'in 5 boynuzlu kuzusu, sıra dışı görünümüyle ilgi odağı oldu. 11 aylık ve 60 kilo olan kuzu, 5 boynuzlu yapısıyla pazardaki diğer hayvanlar arasında hemen fark edilirken, alıcılar da sıra dışı kuzuya ilgi gösteriyor. Pazarda 70 küçükbaşı bulunan besici Arif Keskin, 5 boynuzlu kuzuya olan ilgiden memnun olduğunu söyledi. Keskin, kendisinin yetiştirdiği kuzuyu 30 bin TL'den satışa çıkardı.
'ANNESİNİN 6 BOYNUZU VARDI'
Kuzunun 5 boynuzlu olmasını genetik özelliklerine bağlayan besici Arif Keskin, "Kendi yetiştirdiğimiz bu kuzuyu Kars'tan, Osmangazi ilçesindeki kendi yerimize getirdik. Kuzunun annesi de oldukça sıra dışı bir görünüme sahipti ve 6 boynuzluydu. Yavrumuzda 5 boynuzlu olarak doğdu ve zamanla gelişti. Şu an 60 kilo civarında ve oldukça sağlıklı. Pazara çıkarttığımız andan itibaren herkesin gözü bu kuzuda. İsteyeni çok. Fiyatta anlaşırsak birisiyle, satarım" dedi.
