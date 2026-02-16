5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

16.02.2026 18:47
Bartın merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bartın, Denizli, Isparta, Batman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile şüphelilere ait hesaplara ilişkin mali incelemelerin sürdüğü soruşturmanın, mevcut deliller doğrultusunda çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
