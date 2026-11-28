İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV) düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı, son gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde 60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getiren organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen panellerde çeşitli konular ele alındı.

Bu kapsamda İyilik ve Dayanışma Derneğince düzenlenen panelde, sivil toplum kuruluşlarına yönelik sürdürülebilir kaynak geliştirme yöntemleri ve uygulamaları değerlendirildi.

İyilik ve Dayanışma Derneği İşbirliği ve Projeler Yöneticisi Ahmet Gündüz, sivil toplum kuruluşlarında bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilir kaynak geliştirmenin önemine dikkati çekerek, bağışçı güveninin sağlanmasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve düzenli iletişimin belirleyici olduğunu belirtti.

Gündüz, sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirme süreçlerine ilişkin yaptığı sunumda, bağış kavramının zaman içerisinde sponsorluk ve kaynak geliştirme yaklaşımlarıyla genişlediğini ifade etti.

Son 10 yıllık dönemde sivil toplum kuruluşları denildiğinde öncelikle bağışın akla geldiğini aktaran Gündüz, son 6-7 yılda sponsorluk kavramının da bu alana dahil olduğunu, son birkaç yılda ise kaynak geliştirmenin önem kazandığını kaydetti.

Gündüz, bağışın herhangi bir karşılık beklenmeden sağlanan destek, sponsorluğun ise karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan bir işbirliği olduğunu belirterek, bu iki yöntemin tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

Kaynak geliştirmenin destek süreçlerini anlık faaliyetlerin ötesine taşıyarak sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını dile getiren Gündüz, "Bağış da sponsorluk da çoğunlukla anlık gelişen konular oluyor. Bir desteğe ihtiyacımız var, bağış aldık. Daha başka bir proje gerçekleştireceğiz, bunun için sponsorluk yapıyoruz ama son birkaç yılda eklenen kaynak geliştirme, konunun sadece bu anlık süreçlerden ziyade bunun sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerektiği üzerine ciddi bir kavram olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Dernek ve vakıfların bireysel ve düzenli bağışların yanı sıra kurumsal işbirlikleri gibi farklı kanallardan destek alabildiğini aktaran Gündüz, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından düzenli bağışların, fon ve hibelerin, ayni bağışların ve üçüncü taraf mecraların önem taşıdığını kaydetti.

Bağışçıların kuruluşlara yeniden destek vermesinde şeffaflığın önemli rol oynadığını belirten Gündüz, sivil toplum kuruluşlarının bugüne kadar yürüttükleri faaliyetleri, attıkları adımları ve elde ettikleri sonuçları açıkça ortaya koymalarının düzenli bağışçı kazanılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Fuar

Gün boyu fuar alanındaki stantları gezen ziyaretçiler, STK'lerin çalışmalarını takip etti ve düzenlenen çeşitli yarışmalara katıldı.

Fuar, "60 Saniyede Benim Ülkem" paneli, "Ümmetin Genç Sesleri-Gazze" başlığıyla Gazze ve Kudüs'teki gençlerle canlı bağlantı, "İslam Dünyası Harita Yarışması", konserler, film gösterimleri ve yapay zeka yarışmalarıyla sona erecek.