 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
518 milyon yıllık etobur solucan fosili bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

518 milyon yıllık etobur solucan fosili bulundu

Bristol Üniversitesi araştırmacıları, yaklaşık 518 milyon yıllık Timorebestia adlı solucan fosilini buldu. Solucanın, suda yaşayan ilk etobur canlılardan olduğu düşünülüyor. Fosiller, solucanın 30 santimetre uzunluğunda olduğunu ve büyük bir çenesi ile uzun antenlere sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, solucanın evrimsel süreçlere ışık tutabileceğini belirtti.

518 milyon yıllık etobur solucan fosili bulundu
04.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:25
Abone Ol

Bilim insanları, yaklaşık 518 milyon yıllık etobur solucan fosili buldu.

New Atlas'ın haberine göre, Bristol Üniversitesi araştırmacıları, "Timorebestia" ya da "terör yaratığı" olarak adlandırılan solucanın, suda yaşayan ilk etobur canlılardan olduğunu düşünüyor.

North Greenland bölgesinde bulunan yaklaşık 518 milyon yıllık solucan fosilleri, Timorebestia'nın, 30 santimetre uzunluğunda olduğunu, yüzgeçleri, büyük bir çenesi ve uzun antenleri bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, solucanın en yakın akrabası olan "Chaetognath"ların 1 santimetreden kısa olduğunun altı çizildi.

Timorebestia'nın yaşadığı dönemde besin zincirinin tepesine çok yakın olduğunu belirten araştırmacılar, söz konusu solucanın ok solucanlarının evrimsel sürecine ışık tutabileceğini aktardı.

Araştırmacı Jakob Vinther, daha önce Kambriyen dönemin baskın yırtıcılarının ilkel eklembacaklılar olduğunun düşünüldüğünü ifade ederek, "Yeni bulunan solucan ile çubuk biçimli, planktonik deniz omurgasızlarının da avcı hayvan çeşitlerine sahip olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacı Tae Yoon Park, "Günümüzde sadece ok solucanlarının karınlarında görülen sinir düğümünün Timorebestia ve Amiskwia'da da görülmesi, canlıların birbirleriyle ilişkisi olduğu hipotezine önem kazandırıyor." ifadesini kullandı.

Araştırma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bristol Üniversitesi, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 518 milyon yıllık etobur solucan fosili bulundu - Son Dakika


15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı davadan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı davadan 65 bin lira tazminat kazandı

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı davadan 65 bin lira tazminat kazandı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: 518 milyon yıllık etobur solucan fosili bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement