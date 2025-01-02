52 Yıl Sonra Kayıp Kadın Bulundu

Güncel

İngiltere'nin Coventry kentinde, 16 yaşındayken kaybolan Sheila Fox adlı kadın, 52 yıl sonra kendi ülkesinde bulundu.

West Midlands Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 1972 yılında kaybolan Fox için 29 Aralık 2024'te yeniden bir arama çalışması başlatıldı.

Fox'un kaybolmadan önce çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafına ulaşılmasıyla başlatılan arama çalışmaları kapsamında sosyal medyadan ve internet sitesinden yardım çağrısı yapıldı.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra geçen saatler içerisinde Fox'a ilişkin ihbarlar yapıldığı belirtilen açıklamada, polisin bu ihbarlar neticesinde 68 yaşındaki Fox'a ulaştığı kaydedildi.

Sheila'nın "iyi ve hayatta olduğunu, ülkenin başka bir yerinde yaşadığını" söylediği belirtilen açıklamada, West Midlands Polis Teşkilatı tarihindeki en uzun süren kayıp arama çalışmasının tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen West Midlands Polisi yetkilisi Jenna Shaw, "Sheila'yı 50 yıldan uzun bir sürenin ardından bulduk. Her kanıtı detaylıca inceledik ve Sheila'nın fotoğrafını bulmayı başardık." dedi.

Polisin açıklamasında Fox'un nasıl kaybolduğu ve nerede yaşadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

West Midlands Polisi'nden yapılan açıklamada, 1956 doğumlu Fox'un ailesiyle birlikte yaşarken 1972'de kaybolduğu ve sonrasında adını değiştirmiş olabileceği ancak hakkında resmi bir kayıt bulunmadığı bilgisi yer almıştı.