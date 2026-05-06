54 Yılda Mücadele Vurgusu

06.05.2026 11:06
EMEP Başkanı Aslan, 68 kuşağının mirasını anarak emperyalizme karşı mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in şahsında 68'in mücadele mirası, Türkiye halklarına 54 yıldır ilham olan kararlılıkları mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri yenilecek, işçi sınıfı ve halklar kazanacak. Yaşasın devrim ve sosyalizm" ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 54 yıla karşın bugün de işçi ve emekçilerin, gençlik kesimlerinin içinde bulunduğu koşullar benzerlikler taşımaktadır. Sermayedarların çıkarları doğrultusunda hareket eden Saray rejimi işçi ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını ağırlaştırıp yoksulluğu büyütürken, genç kuşakların payına da bunu aratmayacak bir tablo düşüyor."

MESEM projesiyle sömürü daha öğrenci sıralarında başlayıp her sene onlarcasının torna tezgahlarında öldüğü çocuk işçilik yaygınlaştırılıyor, gençler geleceksizliğe mahkum ediliyor. Okul ve kampüslerde ise cemaat ve tarikatların önünü açan Saray rejimi, bilimsel eğitimi reddederek müfredatı gericileştiriyor; atanmış rektörlerle üniversiteleri şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara dönüştürüyor. Faşist bir rejimin inşası için seferber olmuş saray rejimi de işçi ve emekçilerin ve gençliğinin mücadelesini baskı ve yasaklarla boğmaya çalışıyor. Ancak emekçi sınıfların memleketi esir alan bu iktidar düzenine 'artık yeter' diyen itirazı da büyüyor.

"Saray rejimi Amerikan emperyalizmi ve NATO'yla bağlarını güçlendirerek dökülen kanın suç ortağı haline gelmekte"

Amerikan emperyalizmi büyüyen ekonomik sorunları kar ve paylaşım kavgasıyla, silahlanma yarışıyla, işgal ve savaş politikalarıyla aşmaya çalışıyor. İran, Filistin, Suriye, Ukrayna başta olmak üzere dünya halklarının payına savaş, yıkım ve sefalet düşüyor. Saray rejimi ise Amerikan emperyalizmi ve NATO'yla bağlarını güçlendirerek dünyanın dört bir yanında dökülen kanın suç ortağı haline gelmektedir. 'Emperyalizme parmak sallayan' Saray rejimi, uluslararası tekellerin talepleri doğrultusunda ülkeyi ucuz işgücü cennetine çevirmekten de geri durmamakta ve hatta yeni teşvik paketleri ve vergi indirimleri ile ülkeyi emperyalistler için dikensiz gül bahçesine çevirmektedir.

NATO Zirvesi'nin bu yıl Türkiye'de yapılacak olması da bu tablonun içinde daha fazla anlam kazanmaktadır. Bu koşullar karşısında 'ABD-NATO üsleri kapatılsın, NATO dağıtılsın' talepleri etrafında bir araya gelme ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bölgede gerilim arttıkça içeride Saray rejimi bir yanda baskı politikalarının dozunu arttırarak muhalefeti zapturapt altına almaya çalışırken öte yandan 'iç cephe' ve 'Terörsüz Türkiye' propagandası ile muhalefeti bölmek ve faşist rejimin inşasını hızlandırmak istemektedir.

Bu koşullarda 6 Mayıs, işçiler, emekçiler ve gençler için mücadele kararlılığının yenilendiği, NATO zirvesi karşısında birliğimizi büyütecek günlerin başında gelmektedir. Bu vesileyle işçi ve emekçileri, genç kuşakları savaşlara, NATO zirvesine, yoksulluğa, baskıya karşı eşit ve özgür bir dünyanın inşası için adımlarını büyütmek üzere 6 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz! Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in şahsında '68'in mücadele mirası, Türkiye halklarına 54 yıldır ilham olan kararlılıkları mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri yenilecek, işçi sınıfı ve halklar kazanacak! Yaşasın devrim ve sosyalizm!"

Kaynak: ANKA

