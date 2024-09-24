58 İlde Tefecilere Operasyon: 160 Gözaltı - Son Dakika
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58 İlde Tefecilere Operasyon: 160 Gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 tefeci ve dolandırıcı yakalandı.

24.09.2024 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin "tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 160 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, organize suç örgütleri ve çetelere göz açtırılmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 58 İlde Tefecilere Operasyon: 160 Gözaltı - Son Dakika

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