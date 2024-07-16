6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleştirildi

6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleştirildi

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması'nda, 149 yüzücü kulaç attı. Yarışmada dereceye giren yüzücülerin madalya ve ödülleri takdim edildi.

16.07.2024 16:25  Güncelleme: 16:28
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması'nda, 149 yüzücü kulaç attı.

Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması, bu yıl 2500, 5000 ve 10000 metre mesafede yüzüldü. Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı'nın startıyla başlayan yarışmada, 19-79 yaş aralığında 45 farklı kategoride 149 yüzücü yarıştı.

Çekişmeli geçen mücadelelere sahne olan yarışma sonunda dereceye giren yüzücülerin madalya ve ödülleri, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi tarafından takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Ozanoğlu, yarışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Çok keyifli yarışma oldu her sene bu katılım daha da artıyor, her sene daha farklı branşları ekliyoruz. Bu mükemmel denize ve bu mükemmel körfeze sahip olan Büyükçekmece'yi su sporlarında da Türkiye'nin en önde gelen yeri haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun içinde bütün spor müdürlüğü kadromuza ve tabii ki Belediye Başkanı'mız Hasan Akgün'e şükranlarımızı sunuyoruz her şey büyük Büyükçekmece ailemiz için."

Yarışması sonrasında yüzücülerden bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Naim Mısıroğlu: "Ben bu sene Elhamdülillah birinci çıktım. Genel klasman 5 kilometre, bu üçüncü senede ben kazandım. Hem 2021 hem 2023, 2024 çok güzel parkur çok güzel yarış. Ben çok sevdim dalgalar bugün iyi dalgalar daha az geçen sene daha zordu bu sene çok güzel, hakem kontrolleri çok güzel herkese çok teşekkürler."

-Burcu Çapin: "Arkadaşlarım 5000 metrede 10000 metrede yüzüyorlar ben bugün biraz kısa yüzdüm ama çok güzel bir sahil ben ilk defa geliyorum duymuştum ve arkadaşların ısrarıyla geldim çok da keyif aldım şimdi deniz çalkantılı olmaya başladı ama ilk girdiğimizde daha güzeldi."

-Özen Sanem Dilek: "52 yaşındayım. Bu yarışma dördüncü katılışım. Büyükçekmece Belediyesi'nin ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bu yarışı çok seviyoruz. Daha önce 5000 metrede yüzmüştüm. Şimdi de 10000'de zaten bu 10000 yarışı da ilk kez düzenleniyor Büyükçekmece'de. Buna da o yüzden ilk kez katılıyorum. Hayal ettiğim bir yarıştı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6. Büyükçekmece Körfezi Yüzme Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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