6 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

09.04.2026 11:18
Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Eskişehir, Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlendi.

6 ilde Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 11'i Eskişehir'de olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda kokain, 239 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hap, 6 hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
