6. Kadın Oyunları Festivali, Ayvalıklı Sanatseverlerle Buluşacak

06.03.2026 09:58  Güncelleme: 10:51
13-17 Mart 2026 tarihleri arasında Ayvalık'ta düzenlenecek 6. Kadın Oyunları Festivali, beş farklı tiyatro oyunuyla sahne alacak. Festival, kadın konusunu nitelikli bir şekilde işleyen eserleriyle dikkat çekecek.

(BALIKESİR) - 6. Kadın Oyunları Festivali, kadın temalı oyun seçkisiyle 13-17 Mart 2026 tarihleri arasında Ayvalıklı sanatseverlerle buluşacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadın Oyunları Festivali'nin 6'ncısında tiyatroseverlerin birbirinden güzel beş oyun izleyeceğini söyledi. Başkan Ergin, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ve kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak, festivalin içeriğine gerçekten uygun olma koşuluyla seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Festival kapsamında 13 Mart'ta "Gözbağcı", 14 Mart'ta "Şairler Mezarlığı", 15 Mart'ta "Yalnız Başaklara Azgın Boğa", 16 Mart'ta "Sendrom" ve 17 Mart'ta "Olga Maşa Irina Yine Üç Kız Kardeş" oyunları Kırlangıç Yaşam Merkezi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde her akşam saat 21.00'de perde diyecek. 2026 seçkisinde sekiz oyunun yer aldığı festival yine sırasıyla farklı kentlerde izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

Atölye Kültür Sanat Organizasyonu ile yapılan ve her yıl gelirinin belirli bir bölümünü kız çocuklarının eğitim bursu için bağışlayan festival ile ilgili ABD'de bulunan John Hopkins Üniversitesi yayın organı Theatre Journal'da aralık ayında bir makale yayınlandı.

Festival Direktörü Hasan Aldemir, artık festivalin ülke sınırlarını aştığını, bunun başlıca sebebinin ise benzerine pek rastlanmayan nitelikli bir farkındalık ve sanat projesi olmasından kaynaklandığını dile getirdi. Her yıl çok fazla zorluk ile karşılaşmalarına rağmen 6'ncı yıla girildiğini ve festivalin dünyanın saygın eğitim ve sanat kurumlarının gözünden kaçmadığını belirtti. Bu kapsamda ABD'de bulunan John Hopkins Üniversitesi'nin yayın organı Theatre Journal dergisinde festivale altı sayfalık geniş bir yer ayrılmasının kendileri ve Türk tiyatrosu adına bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

