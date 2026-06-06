6 Nisan 1920 Gündemi: Bakanlar, Diplomasi ve Spor

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması" ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, belediyede düzenlenecek Fahri Hemşehrilik Berat Takdimi programına katılacak.

(Çorum/12.00/16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Zeka Vakfı "Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(Adana/10.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek, yerel sanatçılarla sohbet programına katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Çini Müzesi'ni gezecek, teşkilat üyeleri ile yemekte bir araya gelecek.

(Kütahya/13.00-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek "Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması-Gıda Tedarik Zincirinde Verimliliğin Artırılması" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Kırklareli Büyükkarıştıran YHT İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak ve test sürüşü gerçekleştirecek, Gestaş Yeni Gelibolu Feribot İskelesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kırklareli/12.00/Çanakkale/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki temaslarını sürdürecek.

(Dakka)

2- ABD-İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Forumu 2026 Gençlik Oturumu ile Bahçelievler Belediyesi Bisiklet Dağıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/12.30)

2- A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile yapacağı özel maç öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Florida/01.00)

3- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu başlayacak.

(İstanbul/10.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında 3. maçını İtalya ile yapacak.

(Brezilya/21.30)

5- Beşiktaş, anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Macaristan'daki 8. ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Balaton/16.00)

8- Formula 1'de 2026 sezonunun 8. ayağı Monako Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Monako/17.00)

9- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, Polonyalı Maja Chwalinska ile Rus Mirra Andreeva karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.