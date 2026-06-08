6 Nisan 1920: Yoğun Diplomasi ve Ekonomi Gündemi - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Yoğun Diplomasi ve Ekonomi Gündemi

08.06.2026 09:10
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ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa" Sultan Abdülaziz Han'ı Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeşilay ile İş Birliği Protokol İmza Töreni" ve "Sıfır Atık Vakfı ile İş Birliği Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Bonn) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfının düzenlediği "Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler yapacak, Türk Akademisi 8. Bilim Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ürün Güvenliği Haftası" programının açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2???????- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 ve 4 yıl vadeli devlet tahvilleri ile 1 yıl vadeli kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ermenistan'da parlamento seçimleri sonrası gelişmeler ve seçimlerin uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Erivan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Pekin/Ankara)

4- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Ortak Projesi"nin kapanış törenine ve "Adana Bölge Toplantısı"na katılacak.

(Adana/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na ve Türk Akademisi Bilim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Yoğun Diplomasi ve Ekonomi Gündemi - Son Dakika

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