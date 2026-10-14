63'üncü Altın Portakal'da çocuklar 24-31 Ekim 2026'da filmlerle buluşacak - Son Dakika
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63'üncü Altın Portakal'da çocuklar 24-31 Ekim 2026'da filmlerle buluşacak

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63\'üncü Altın Portakal\'da çocuklar 24-31 Ekim 2026\'da filmlerle buluşacak
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24-31 Ekim 2026'da 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, her sabah saat 10.00'da çocukları sinemayla buluşturacak. Programda 'Coyote Acme'ye Karşı', 'Büyük Yarış', 'Evcil Hayvanlar Yolda' ve 'Tafiti: Çölde Macera' filmleri yer alacak.

(ANTALYA) - Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 arasında her sabah saat 10.00'da düzenlenecek özel gösterimlerle çocukları sinemayla buluşturacak. Programda "Coyote Acme'ye Karşı", "Büyük Yarış", "Evcil Hayvanlar Yolda" ve "Tafiti: Çölde Macera" filmleri yer alacak.

Bu yıl 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, her sabah birbirinden eğlenceli ve düşündürücü filmlerle, Antalyalı minik izleyicileri festivalle buluşturacak.

Altın Portakal kapsamında çocuklarla buluşacak yapımlar; yıllardır Road Runner'ı yakalamak uğruna her yolu deneyen ancak sipariş ettiği ürünlerin kurbanı olan Wile E. Coyote'nin dev şirket Acme Corporation'a karşı açtığı hukuki savaşı absürd komediye dönüştüren "Coyote Acme'ye Karşı" (Coyote vs. Acme), büyük hayalleri olan genç fare Edda'nın kahramanı Ed kılığında Grand Prix'de yarışarak en küçük yarışçının bile büyük işler başarabileceğini gösterdiği "Büyük Yarış" (Grand Prix of Europe), beklenmedik bir şekilde hareket eden bir trenin içinde mahsur kalan sevimli dostları rakun Falcon önderliğinde kinci bir porsuğun planlarını bozmaya çalıştığı macerayı konu alan "Evcil Hayvanlar Yolda" (Pets On A Train) ve büyükbabasını kurtarmak için şifalı çiçeği bulmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkan genç mirket Tafiti'nin yaban domuzu Bristles ile kurduğu dostluğu aktaran "Tafiti: Çölde Macera" (Tafiti: Across The Desert) olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA
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