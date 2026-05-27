66 Bin Kişi Yakalandı
66 Bin Kişi Yakalandı

27.05.2026 11:19
Emniyet ve Jandarma, 100 günde 66 bin 89 kişiyi yakalayarak suçlularla mücadelede önemli bir artış sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yurt genelindeki çalışmaları sonucunda, 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66 bin 89 kişi yakalandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda, valiliklerin koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarınca 81 ilde arama kaydı bulunan kişilere yönelik denetim ve kontroller artırıldı.

Ekipler, kent merkezlerinden kırsal bölgelere kadar sorumluluk alanlarında yol uygulamaları, kimlik kontrolleri, adres kontrolleri ile ev ve iş yerlerine yönelik çalışmalarda aranan kişilerin izini sürdü.

Çalışmalar sonucunda, 100 günlük dönemde çeşitli suçlardan aranan 66 bin 89 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

66 bin 89 kişiden 43 bin 107'si Emniyet Genel Müdürlüğü, 22 bin 982'si Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Aranan kişilerden 65 bin 484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Narkotik suçlarından aranan 11 bin 133 kişi yakalandı

Suç başlıklarına göre yapılan dağılımda, uyuşturucu suçlarından aranan kişilere yönelik yakalamalar öne çıktı.

Bu dönemde narkotik suçlarından 11 bin 133, hırsızlıktan 9 bin 598, dolandırıcılıktan 7 bin 963, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 7 bin 619, siber suçlardan 5 bin 947 kişi yakalandı.

Ayrıca yağma/gasp suçlarından 1909, cinsel suçlardan 1206, kasten öldürme suçundan 1000, terör suçlarından 809 aranan kişinin yakalanması sağlandı.

Diğer suçlardan aranan 39 bin 545 kişi de ekiplerin çalışmaları sonucunda adli makamlara teslim edildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 770 artış

2025'in aynı döneminde çeşitli suçlardan aranan 60 bin 319 kişi yakalanırken, bu sayı 2026'da 66 bin 89'a çıktı.

Böylece emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanan aranan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 770 arttı.

Geçen yıla kıyasla narkotik suçlarından yakalanan kişi sayısı 9 bin 813'ten 11 bin 133'e, dolandırıcılıktan yakalanan kişi sayısı 6 bin 46'dan 7 bin 963'e, siber suçlardan yakalanan kişi sayısı 4 bin 392'den 5 bin 947'ye yükseldi.

Uzun süreli kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilere yönelik çalışmalarda da artış kaydedildi.

2025'in aynı döneminde 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 218 kişi yakalanırken, 2026'da bu sayı 245'e yükseldi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

