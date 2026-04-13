Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İçerisinde kaçak göçmen bulunduğu belirlenen araç, Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Gişeleri mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 7 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, gözaltına alınan İ.C. ve M.C. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, sürücü ve araç tescil sahibine toplam 104 bin 252 lira idari ceza uygulandı, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.