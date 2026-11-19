Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi.

Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 16 SIM kart, 25 banka kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 3 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.