Güney Kore, sürüklenen bir balıkçı teknesinden kurtarılan yedi Kuzey Koreliden birinin Güney'e yerleşmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 3 Kasım'da Güney Kore'nin Ulleung Adası yakınlarında, uluslararası sularda sürüklenirken kurtarılan teknedeki yedi Kuzey Koreli balıkçıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Koreli balıkçılardan birinin Güney'e yerleşmeyi tercih ettiği ve diğer altı kişinin ise ülkelerine dönmelerine izin verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Yonhap ajansının askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'den Güney'e sığınan bir kişinin, iki Kore arasındaki sınır yakınlarında sivillerin girişine kapalı bir alana geçtiği belirtildi.

Haberde, söz konusu kişinin, Kuzey Kore bağlantılı olası casusluk şüphesi kapsamında sorgulandığı aktarıldı.