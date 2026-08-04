77 Yaşındaki Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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77 Yaşındaki Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu

77 Yaşındaki Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu
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Adana'da kayıp Alzheimer hastası Rasih Özmen'in cesedi Seyhan Barajı'nda bulundu.

Adana'da 30 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen'in cesedi bulundu.

Polis ve AFAD ekipleri, 30 Temmuz'da elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmeyen Özmen'in son olarak görüldüğü Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki arama çalışmalarını sürdürdü.

Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarındaki bölgede arama çalışması yapan ekipler Özmen'in cesedini buldu.

Merkez Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Özmen elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmemiş, ailenin ihbarı üzerine polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Seyhan, Adana, Yaşam, Son Dakika

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