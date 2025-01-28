79 Yaşında Avukat Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

79 Yaşında Avukat Oldu

79 Yaşında Avukat Oldu

Emekli öğretmen Metin Bozkurt, 79 yaşında hukuk fakültesini bitirip avukatlık hayalini gerçekleştirdi.

28.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 4 yıl önce 79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen Metin Bozkurt, avukatlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bozkurt, 40 yıl öğretmenlik mesleği yaptıktan sonra 9 yıl önce emekli oldu.

Emekliliğinin ardından üniversite sınavlarına giren Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen, bir yıllık zorunlu stajın ardından Muş Barosu'nda mesleğe başladı.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Bozkurt, 83 yaşında hayalindeki mesleği icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bozkurt, AA muhabirine, en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğini çok sevdiğini dile getiren Bozkurt, "Emekli olduktan sonra sınava girdim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Burada 4 yıl eğitim altıktan sonra 79 yaşında avukatlık mezuniyet belgemi aldım. Stajımı tamamladıktan sonra 3 yıldır avukatlık görevi yürütüyorum. Şu an 83 yaşındayım." dedi.

Okumaları için gençlere tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "Yılmasınlar, çok çalışsınlar, bizleri örnek alsınlar, kesinlikle mücadeleyi bırakmasınlar. Hukuk fakültesi içimde ukde olarak kalmıştı. Şükür okulumu bitirerek 79 yaşında avukat oldum. Bir yandan da babalık görevimi yaparak 5 çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdiler. Çocuklarım da iş sahibi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Bozkurt, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 79 Yaşında Avukat Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: 79 Yaşında Avukat Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.