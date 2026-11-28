Belçika, Lüksemburg, Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç, Polonya ve İngiltere, Filistin yönetimine devlet başkanı ve yasama seçimlerini 2027'nin ilk çeyreğinde düzenleme çağrısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığının AA muhabiriyle paylaştığı, Belçika, Lüksemburg, Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç, Polonya ve İngiltere dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bugün yapılması planlanan yasama seçimleri ile 2027'nin başında düzenlenmesi öngörülen devlet başkanı seçimlerini erteleme kararından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Filistin'deki son ulusal seçimlerin üzerinden 20 yıl, 2021'de yapılması planlanan yasama seçimlerinin ertelenmesinin üzerinden de 5 yıl geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Seçimlerin yapılmaması, Filistin halkını sandık yoluyla demokratik biçimde kendini ifade etme ve Devlet Başkanı Abbas'ın taahhüt ettiği üzere özgür ve şeffaf seçimlerle temsilcilerini seçme hakkından mahrum bırakmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, özgür ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesinin, Filistin kurumlarının merkezinde yer alması gereken demokratik ilkelerin korunması ve Filistinli liderlerin halklarının onur, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme yönündeki beklentilerini yenilenmiş bir meşruiyetle temsil edebilmeleri açısından elzem olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesi ve tüm Filistin topraklarında yeniden otorite tesis etmesi açısından da özel önem taşıyor. Bu anlamda Filistin'in demokratik yenilenmesi, bağlılığımızı kararlılıkla sürdürdüğümüz iki devletli çözümün korunmasından ayrı düşünülemez." ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm bu nedenlerle Filistin yönetimini, New York Bildirisi çerçevesinde verdiği taahhütleri yerine getirmeye ve yasama ile devlet başkanı seçimlerini 2027'nin ilk çeyreğinde düzenlemeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm tarafları, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında bu seçimlerin yapılmasını kolaylaştırmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Avrupa Birliği'nin (AB) seçim gözlem misyonu ve bağımsız seçim komisyonuna sağlanacak katkılar da dahil olmak üzere 8 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında seçim sürecini kolaylaştırmak için gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, Filistin yönetimine verilen desteğin sürdürülmesi ve kurumlarının güçlendirilmesine yönelik kararlılığın, reformlar ve demokratik yenilenme konusunda verilen taahhütlere uyulmasıyla birlikte ilerlediğine işaret edildi.

Açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına tam bağlılığımızı sürdürüyor, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin çıkarları doğrultusunda iki devletli çözüme ulaşmak için ortaklarımızla çalışmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin'de seçimlerin 11 Eylül 2027'de yapılması kararlaştırılmıştı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 10 Ekim'de yayımladığı kararnameyle bugün yapılması planlanan yasama seçimleri ile 2027'nin başında düzenlenmesi öngörülen devlet başkanı seçimlerinin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılmasını kararlaştırmıştı.

Filistin yönetimi, erteleme kararına gerekçe olarak İsrail'in seçimlerin yapılmasının önüne çıkardığı engelleri ve özgür, adil ve kapsayıcı seçimler için uygun siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerekliliğini göstermişti.

Filistin'de son yasama seçimleri Ocak 2006'da yapılmıştı.