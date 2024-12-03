80 Yaşındaki Kadın, Tavuklarını Çalan Tilkiyi Yakalamayı Başardı

Güncel

BATMAN'ın Sason ilçesinde Tayyibe Yavuz (80), kümesindeki tavuklarını aldığını fark ettiği tilkiyi elleriyle yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan Tayyibe Yavuz, kümesindeki tavuklarının eksildiğini fark edince nöbet tutmaya başladı. Yavuz, bir tavuğunu kanadından kapıp kaçmaya çalışan tilkiyi kümeste elleriyle yakalarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Arapça konuşan Yavuz, köylülerin nasıl yakaladığını sorması üzerine, "Tavuklarımı yemek üzereyken kümeste yakaladım" dedi. Tilkiyi serbest bırakan Yavuz, daha sonra yiyecek verdi. Tilki, bir süre dolaştıktan sonra köyden ayrıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,