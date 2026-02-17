81 Sanatçıdan Berlinale'ye Eleştiri

Dünya genelinde tanınan 81 yönetmen, oyuncu ve yapımcı, Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) yetkililerinin, İsrail'in saldırıları ve işgali altındaki Gazze'ye yönelik sessizliğini ve bu konuda konuşan sanatçıların ifade özgürlüğünü savunmamasını eleştirdi.

Variety dergisinin haberine göre, dünyaca ünlü sanatçılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Berlinale'nin yetkililerine açık mektup yazdı.

Aralarında Javier Bardem, Tilda Swinton, Brian Cox ve Adam McKay'in de bulunduğu 81 sanatçının imzaladığı mektupta, festival yetkililerinin Gazze konusundaki tutumları eleştirildi.

Mektupta, "Berlinale'in, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma ve Alman devletinin bu soykırımın mümkün kılınmasındaki kilit rolüne karşı çıkan sanatçıları sansürlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık." ifadesi kullanıldı.

Sanatçıların, sinema sektöründeki kurumlardan "Filistinlilere karşı devam eden korkunç şiddete ortak olmamalarını bekledikleri" belirtilen mektupta, festival yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmaya ve bunu açıkça ifade etmeye çağrıldı.

Son dönemde sinema dünyasının İsrail'i giderek daha fazla boykot ettiğine dikkat çekilen mektupta, Berlinale'in henüz Filistinlilerin yaşam hakkını teyit eden ve bu konuya sessiz kalmak istemeyen sanatçıların arkasında duracağını belirten bir açıklama yayımlamadığı vurgulandı.

Berlin'de sinema dünyasının prestijli buluşmalarından biri olan "76. Uluslararası Berlin Film Festivali" (Berlinale) 12 Şubat'tan bu yana dünya sinemasından seçkin örnekleri ve yıldız isimleri ağırlıyor.

Festivaldeki söyleşilerde bir gazetecinin sanatçılara Filistin hakkında sorduğu soruların yanıtsız kalması dikkati çekerken, festivale jüri başkanlığı yapan Alman yönetmen Wim Wenders'ın da "Festivalde Gazze için bir duruş sergilenip sergilenmeyeceği" sorusuna "Jüri, siyasetten uzak durmalı." yanıtını vermesi tepki toplamıştı.