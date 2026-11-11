82 yaşındaki Thomas Markle, elektronik kelepçeyi çıkarınca tutuklandı - Son Dakika
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82 yaşındaki Thomas Markle, elektronik kelepçeyi çıkarınca tutuklandı

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Çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurma suçlamasıyla ev hapsindeyken kelepçesini çıkaran 82 yaşındaki Thomas Markle, Florida'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme, barınma koşulları sürdürülemez olduğu için Markle'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini çıkarmasının ardından tutuklandığı bildirildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alınan 82 yaşındaki Markle, Florida'da yeniden hakim karşısına çıktı.

Hakim, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini çıkardığı belirlenen Markle'ın, "barınma koşullarının sürdürülemez" olması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de, Thomas Markle hakkında, 2019'da, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını, ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıklamıştı.

Sussex Düşesi Meghan Markle???????'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

7 Kasım'da ise Thomas Markle'ın, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alındığı açıklanmıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişti.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.

Kaynak: AA
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