9. Çin-Güney Asya Fuarı Başladı

KUNMİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de perşembe günü başlayan 9. Çin- Güney Asya Fuarı'nda Güney Asya ülkelerine ait kültürel ürünler yoğun ilgi topladı.
Altı gün boyunca devam edecek ve 16 farklı sergi salonuna ev sahipliği yapan fuara 8 Güney Asya ülkesinden yaklaşık 500 işletme katılıyor.
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