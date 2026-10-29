9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için tren seferinde yolcuya broşür dağıtıldı

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için tren seferinde yolcuya broşür dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 Ekim 2026'da yüksek hızlı tren seferinde görevli, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı tanıtmak üzere bir yolcuya broşür verdi. Fuar, 5-10 Kasım'da Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek ve fuarın öne çıkan yönleri bazı yüksek hızlı trenlerde yapılan etkinlikle tanıtıldı.
SHANGHAİ, 29 Ekim (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın tanıtımı için tren seferinde bir yolcuya broşür dağıtan görevli, 28 Ekim 2026.
9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Fuarın öne çıkan yönlerini tanıtmak amacıyla çarşamba günü bazı yüksek hızlı trenlerde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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