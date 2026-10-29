9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için tren seferinde yolcuya broşür dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için tren seferinde yolcuya broşür dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Ekim 2026'da yüksek hızlı tren seferinde görevli, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı tanıtmak üzere bir yolcuya broşür verdi. Fuar, 5-10 Kasım'da Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek ve fuarın öne çıkan yönleri bazı yüksek hızlı trenlerde yapılan etkinlikle tanıtıldı.

SHANGHAİ, 29 Ekim (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın tanıtımı için tren seferinde bir yolcuya broşür dağıtan görevli, 28 Ekim 2026.

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Fuarın öne çıkan yönlerini tanıtmak amacıyla çarşamba günü bazı yüksek hızlı trenlerde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiShanghai10 KasımEkonomiGüncelDünyaYhtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor Askere giden her genç buradan ekmek yiyor Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:17
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:03:11. #7.12#
SON DAKİKA: 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için tren seferinde yolcuya broşür dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android