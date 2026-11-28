CHENGDU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan 9 yaşındaki dişi dev panda Ran Ran, iki ülke arasında devam eden koruma ve araştırma programı kapsamında Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'ne gitmek üzere cumartesi günü yola çıktı.

Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs 2017'de dünyaya gelen Ran Ran, sağlık sorunları nedeniyle Belçika'dan Çin'e geri getirilen dişi panda Hao Hao'nun yerini alacak.

Hao Hao, 15 yıllık ortak koruma programını başlatmak üzere 2014 yılında Xing Hui ile birlikte Belçika'ya gönderilmişti. Pairi Daiza'da kaldığı süre boyunca üç panda yavrusu dünyaya getiren Hao Hao'nun yavruları, işbirliği anlaşması kapsamında belirlenen takvime uygun olarak Çin'e geri gönderilmişti.

2026 yılı, Çin ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümüne denk geliyor. Ran Ran'ın Belçika'ya gönderilmesinin, iki ülke arasında nadir yaban hayvanı türlerinin korunması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bilimsel araştırma ile teknoloji paylaşımı gibi alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmesi bekleniyor.

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Pairi Daiza arasında eylül ayında imzalanan ek anlaşmaya göre Ran Ran, Belçika'da kaldığı süre boyunca üreme programına katılmayacak.