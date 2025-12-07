Seferihisar'da 9 Yaşındaki Ferit'ten Sokak Hayvanları İçin Duyarlılık Örneği - Son Dakika
Seferihisar'da 9 Yaşındaki Ferit'ten Sokak Hayvanları İçin Duyarlılık Örneği

07.12.2025 13:35  Güncelleme: 16:06
Seferihisar'da yaşayan 9 yaşındaki Ferit, küçük mandalina standından kazandığı parayla sokak hayvanlarına mama alıyor. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ferit'in duyarlılığını takdir ederek, Mandalina Şenliği'nde ona özel bir stant ayıracaklarını açıkladı.

(İZMİR) - Seferihisar'da yaşayan 9 yaşındaki Ferit, evinin önüne kurduğu küçük mandalina standından kazandığı parayla sokak hayvanlarına mama alıyor. Ferit'i ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Ferit'in hem emeği hem de sokak hayvanları için gösterdiği duyarlılık hepimizi gururlandırdı. Mandalina Şenliği'mizde ona en önden bir stant ayırıyoruz" dedi.

Bahçesindeki mandalina ağaçlarından topladığı mandalinaları satışa çıkaran Ferit, kazandığı parayla sokak hayvanlarına mama alarak büyük bir duyarlılık örneği sergiliyor.

Ferit'in küçük yaşına rağmen gösterdiği bu örnek davranış, Başkan Yetişkin'in de dikkatini çekti. Yetişkin, Ferit'in standını ziyaret ederek kendisine bu yılki Seferihisar Mandalina Şenliği'nde özel bir yer tahsis edileceğini müjdeledi.

Yetişkin, ziyarette yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ferit'in hem emeği hem de sokak hayvanları için gösterdiği duyarlılık hepimizi gururlandırdı. Mandalina Şenliğimizde ona en önden bir stant ayırıyoruz. Bu iyilik dolu çabayı herkesin görmesini istiyoruz. Ferit gibi üreten, çalışan, toprağına sahip çıkan çocuklarımız oldukça Seferihisar'ın geleceği hep umutla dolu olacak. Bizim en büyük gücümüz, bu güzel çocuklarımızın yüreğidir."

Belediyenin daveti üzerine şenlikte yerini alan Ferit'in standı kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, hem Ferit'in mandalinalarını satın alıyor hem de sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı için kendisine tebriklerini iletiyor.

Kaynak: ANKA

