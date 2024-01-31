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90 Milyon Yıl Öncesine Ait Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi - Son Dakika
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90 Milyon Yıl Öncesine Ait Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

90 Milyon Yıl Öncesine Ait Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

Çinli paleontologlar tarafından keşfedilen ve 90 milyon yıl önceki Kretase Dönemi'ne tarihlenen dinozor fosillerinin, sonradan 'Gandititan cavocaudatus' adı verilen yeni bir türe ait olduğu düşünülüyor. Keşif, Kretase Dönemi'nde türlerin evrimi ve paleocoğrafik dağılımının incelenmesi açısından büyük önem taşıyor.

31.01.2024 14:46
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NANCHANG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çinli paleontologlar tarafından keşfedilen ve 90 milyon yıl önceki Kretase Dönemi'ne tarihlenen dinozor fosillerinin, sonradan "Gandititan cavocaudatus" adı verilen yeni bir türe ait olduğu düşünülüyor.

Jiangxi Jeoloji Müzesi Küratör Yardımcısı Wang Lingyun, kemiklerin Haziran 2021'de Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Ganzhou kentindeki Ganxian bölgesindeki bir inşaat sahasında keşfedildiğini belirtti.

Müze, aynı yıl içinde Çin Yer Bilimleri Üniversitesi (Wuhan) ve Jiangxi Jeolojik Araştırma ve İnceleme Enstitüsü'yle ortaklaşa restorasyon ve araştırma çalışmaları yürütmeye başladı.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Çin Yer Bilimleri Üniversitesi'nden (Wuhan) proje ekip lideri Han Fenglu, yeni bir titanozor sauropod olan türün Titanozor adlı dev dinozor türüne ait olduğunu bildirdi.

Keşfedilen kemiklerin, dinozor iskeletinin yaklaşık 40'ını oluşturduğunu kaydeden Han, bu oranın bütünlük ve hassasiyet açısından dünyada nadir rastlanır nitelikte olduğunu belirtti.

İyi korunmuş omurga sayesinde 14 metrelik toplam beden uzunluğunun doğru şekilde tahmin edilebildiğini dile getiren Han, söz konusu boyutların sauropodlar arasında nispeten küçük olduğunu ifade etti.

17 Ocak'ta Journal of Systematic Palaeontology dergisinin son sayısında yayımlanan keşif, Kretase Dönemi'nde türlerin evrimi ve paleocoğrafik dağılımının incelenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Xinhua

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