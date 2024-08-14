90 Yaşındaki Yorgancı 70 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika
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90 Yaşındaki Yorgancı 70 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

90 Yaşındaki Yorgancı 70 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

Sapanca ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Selahattin Dayal, askerde öğrendiği yorgancılığı 70 yıldır sürdürüyor. İleri yaşına rağmen gözlük kullanmadan ipi iğne deliğinden geçirebilen Dayal, dürüst esnaflık yaptıklarını belirtiyor.

14.08.2024 10:57
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Selahattin Dayal (90), askerde komutanının görevlendirmesi ile yatakhanedeki yorganları dikerek öğrendiği yorgancılığı 70 yıldır sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmadan ipi iğne deliğinden geçirebilen 4 çocuk babası Dayal, "Dürüst esnaflık yapıyoruz. Ne kimseye borcumuz var ne de kimseden alacağımız var" dedi.

Selahattin Dayal, 1954 yılında vatani görevi sırasında komutanı tarafından yatakhanelere götürülen yorganların içindeki pamukların hallaç edilmesi için görevlendirildi. Dayal, burada yorganları tamir de etmeye başladı. Bunun üzerine komutanı, 'Sen bu işi iyi yapıyorsun, buna devam et' diyerek tavsiyede bulundu. Askerliğinin bitmesinin ardından evlenip, Sakarya'nın Sapanca ilçesine taşınan Dayal, önce bir yorgancının yanında 1 yıl çalıştı. Daha sonra da kendisi dükkan açtı. Rüstempaşa Mahallesi Eskipazar Sokak'ta 50 metrekarelik dükkanda yorgan dikerek geçimini sağlayan 4 çocuk babası Dayal, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Dayal, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmadan ipi iğne deliğinden geçirebiliyor.

'O DA BENİ KIRMADI'

Selahattin Dayal, 12 yıldır oğlu Celal Dayal (49) ile işini devam ettirdiğini belirterek, "Askerlik dönüşü memleketim Artvin'e gittim. Orada bana çocuklarımın annesi Leyla Hanım'ı gösterdiler. Birbirimizi beğendik. Leyla Hanım'a, 'Benimle Sapanca'ya gelirsen, evlenelim seninle' dedim. O da beni kırmadı, sağ olsun geldik ve evlendik. İlçede bir ustanın yanına giderek 1 yıl çalıştıktan sonra bu dükkanı açtım ve çalışmaya başladım. 3 erkek ve 1 kız çocuğumuz oldu. Çocuklarımın hepsi birbirinden değerli. Bir oğlumla burada işimizi devam ettiriyoruz. Dürüst esnaflık yapıyoruz. Ne kimseye borcumuz var ne de kimseden alacağımız var. Kimseye de yan gözle bakmadık; çok şükür çalışıp gidiyoruz" dedi.

'TALEP OLURSA PAMUK YORGAN DA DİKİYORUZ'

Baba mesleğini sürdürmek istediğini belirten Celal Dayal da işini severek yaptığını belirterek, "Bu zanaatkarlık, işimi severek yapıyorum. Allaha şükür, müşterimiz de var. Şu anda ağırlıklı olarak yün yorgan dikiyoruz. Talep olursa pamuk yorganda dikiyoruz. Eskisi gibi ağır değil, hafif yorganlar dikiyoruz. Bize gelen yorganların pamukları yıkanmış, tertemiz olarak geliyor. Babam 90 yaşında olmasına rağmen bu işi severek yapıyor. Allah başımızdan eksik etmesin. bu işi sürdürmek istiyorum. Rabbim ne kadar ömür verirse, o kadar da yapmaya niyetim var. Her ne kadar ölmeye yüz tutmuş meslek adı altında olsa da bu meslek yine de ölmesin. Dileğim, bizden sonra gelecek neslin bu yorgancılık mesleğini devam ettirmesi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sapanca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 90 Yaşındaki Yorgancı 70 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika

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