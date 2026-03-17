92 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Çorum'da hakkında kesinleşmiş 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 63 suç kaydı bulunan Serpil Z'nin (27) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, hükümlünün Ulukavak Mahallesi'nde kayınvalidesine ait ikamette saklandığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda Serpil Z, yatak odasında kapının arkasında saklanırken yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan Serpil Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
