96 kişinin öldüğü Alpargün davasında bilirkişi raporu gelmedi, duruşma ertelendi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava, 5,5 aydır beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle ertelendi. Müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin, "Sadece müteahhitlerin değil, görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep ediyoruz. En ağır cezaları alana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin olarak Seyhan Belediyesi'nde görevli eski imar müdürü Alim Erdoğan, imar müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu, harita şube şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme, sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu istenilmesine karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti.

5,5 AYDIR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Bugün görülen duruşmada, 5,5 aydır beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşma 12 Aralık'a ertelendi. Duruşmanın ardından aileler ve avukatlar, Adana Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"SADECE MÜTEAHHİTLERİN DEĞİL KAMU GÖREVLİLERİNİN DE YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin, yaptığı açıklamada, duruşmada daha önce dinlenmeyen müştekiler ile sanıkların dinlendiğini, bilirkişi raporunun henüz gelmediğini ve müteahhidin yargılandığı dosyadaki raporun da bu dosyaya gönderilmesine karar verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sadece müteahhitlerin değil, görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep ediyoruz. En ağır cezaları alana kadar mücadele edeceğiz. Bir diğer talebimiz de şu: Diğer dava dosyalarında, yıkılan binalarla ilgili davalarda ceza alan kamu görevlilerine hala ulaşamıyoruz. Haklarında yakalama kararı olmasına rağmen hiçbirine ulaşamıyoruz. Şu an cezaevinde değiller. Kamu görevlilerinin tutuklanması için defalarca talepte bulunmamıza rağmen mahkeme heyetleri kamu görevlilerini tutuklamıyor. Sonunda verilen cezaların da hiçbir anlamı kalmıyor. Bu nedenle kamuoyundan da destek bekliyoruz. Duruşmalara gelerek, 6 Şubat'ta ve diğer günlerde bu depremin unutulmadığını gösterebilir, ailelerini kaybeden insanlara destek olabilirsiniz."