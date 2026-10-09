96 kişinin öldüğü Alpargün davasında bilirkişi raporu gelmedi, duruşma ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

96 kişinin öldüğü Alpargün davasında bilirkişi raporu gelmedi, duruşma ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
96 kişinin öldüğü Alpargün davasında bilirkişi raporu gelmedi, duruşma ertelendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davası, 5,5 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmediği için 12 Aralık'a ertelendi. Müşteki avukatı Baran Taygun Metin, kamu görevlilerinin de yargılanıp tutuklanması talebini yineledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava, 5,5 aydır beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle ertelendi. Müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin, "Sadece müteahhitlerin değil, görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep ediyoruz. En ağır cezaları alana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin olarak Seyhan Belediyesi'nde görevli eski imar müdürü Alim Erdoğan, imar müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu, harita şube şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy ve iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme, sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu istenilmesine karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti.

5,5 AYDIR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Bugün görülen duruşmada, 5,5 aydır beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşma 12 Aralık'a ertelendi. Duruşmanın ardından aileler ve avukatlar, Adana Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"SADECE MÜTEAHHİTLERİN DEĞİL KAMU GÖREVLİLERİNİN DE YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin, yaptığı açıklamada, duruşmada daha önce dinlenmeyen müştekiler ile sanıkların dinlendiğini, bilirkişi raporunun henüz gelmediğini ve müteahhidin yargılandığı dosyadaki raporun da bu dosyaya gönderilmesine karar verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sadece müteahhitlerin değil, görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep ediyoruz. En ağır cezaları alana kadar mücadele edeceğiz. Bir diğer talebimiz de şu: Diğer dava dosyalarında, yıkılan binalarla ilgili davalarda ceza alan kamu görevlilerine hala ulaşamıyoruz. Haklarında yakalama kararı olmasına rağmen hiçbirine ulaşamıyoruz. Şu an cezaevinde değiller. Kamu görevlilerinin tutuklanması için defalarca talepte bulunmamıza rağmen mahkeme heyetleri kamu görevlilerini tutuklamıyor. Sonunda verilen cezaların da hiçbir anlamı kalmıyor. Bu nedenle kamuoyundan da destek bekliyoruz. Duruşmalara gelerek, 6 Şubat'ta ve diğer günlerde bu depremin unutulmadığını gösterebilir, ailelerini kaybeden insanlara destek olabilirsiniz."

Kaynak: ANKA
3. SayfaAralıkAdliyeGüncelAdanaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:10:25. #7.12#
SON DAKİKA: 96 kişinin öldüğü Alpargün davasında bilirkişi raporu gelmedi, duruşma ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei