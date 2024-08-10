A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024'te bronz madalyayı kaçırdı

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(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setini 21-25, ikinci setini ise 25-27 geride kapatan filenin sultanları Üçüncü seti ise 25-22 kazandı. Karşılaşmanın dördüncü setini 25-15 alan Brezilya bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Filenin sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını aldığı bu mağlubiyetle dördüncü sırada tamamladı.