A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde

(PARİS) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün oynanacak İtalya- Sırbistan maçının galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları, bugün TSİ 22.00'de oynanacak olan İtalya-Sırbistan maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı final maçı, 8 Ağustos Perşembe günü eşleşmelerin belli olmasının ardından saat 17.00 veya saat 21.00'de başlayacak.
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