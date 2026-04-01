Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım, Dünya Kupası'na Katılmayı Başardı!

01.04.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenip 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi üyeleri, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kabine üyeleri A Milli Takımın galibiyeti ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanılması dolayısıyla futbolcuları ve teknik ekibi NSosyal hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında, "Dünya kupasında biz de varız. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya gidiyoruz. Haydi Bizim Çocuklar. Yolun sonu kupa olsun." dizelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Beklenen an geldi, hasret bitti. İstikamet Dünya Kupası. Mücadelesiyle göğsümüzü kabartan, bizlere bu sevinci yaşatan Milli Takımımıza teşekkürler. Bu gurur hepimizin! Helal olsun size." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizim Çocuklar bir kez daha tarih yazdı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı mağlup ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bekle bizi Dünya Kupası!" mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim Çocuklar Dünya Kupasında! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Önümüzde kazanılmayı bekleyen yeni zaferler var. Birlikte nice başarılara!" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Kupası'ndayız! Kosova karşısında gösterdikleri mücadeleyle 2026 FIFA Dünya Kupası biletini alan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. 24 yıllık hasreti sona erdiren tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyor, Bizim Çocuklar'a 2026 FIFA Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünya Kupasındayız! Kosova karşısında elde edilen bu galibiyetle Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Azmin, inancın ve ay-yıldızlı formaya duyulan sevdanın zaferidir bu! Milletimize yaşattığınız bu büyük gurur için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizim Çocuklar Dünya Kupasında. Sizinle gurur duyuyoruz, inanıyoruz, devamı gelecek." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı paylaşımda, "Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibi tebrik ediyor, Dünya Kupası'nda başarılarının devamını diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, Bizim Çocuklara Dünya Kupası'nda milletimizi gururlandıracak başarılar diliyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Politika, Kosova, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 02:01:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.