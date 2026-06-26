A Milli Voleybol Takımı Polonya'ya Kaybetti - Son Dakika
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A Milli Voleybol Takımı Polonya'ya Kaybetti

26.06.2026 01:10
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 mağlup olarak VNL'deki üçüncü yenilgisini aldı.

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, altıncı maçında üçüncü yenilgisini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı.

Milliler, dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya karşısında maçı karar setine taşımasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Polonya, VNL'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı. Türkiye ise organizasyondaki altıncı maçında üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada 31 sayı üreten milli voleybolcu Adis Lagumdzija, maçın en skorer ismi oldu. Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

A Milli Takım, VNL'de Polonya ile daha önce oynadığı iki karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Milliler, son Dünya Şampiyonası'nda da çeyrek finalde Polonya karşısında set alamamıştı.

Türkiye, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da Arjantin ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

Polonya, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

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