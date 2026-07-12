15 Temmuz Darbe Girişiminin 10. Yılı Anılıyor

6 Nisan 1920

1- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla ilgili AA'nın dosya haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti

(Cemil Murat Budak- Senanur Torun-Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz'da millet meydanlarda, milletvekilleri Meclis'te milli iradeyi savundu

(İsa Toprak/TBMM)

Meclis'te sergilenen 15 Temmuz anıtları o günü unutturmuyor

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için 2 bin 571 kişiye istihdam sağlandı

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara)

TÜRKSAT şehidinin oğlu, babasının öğütleriyle 10 yıldır güç buluyor

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz şehidinin eşi ve oğlu, 10 yıldır acıyla gururu birlikte yaşıyor

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in ailesi evlerini kızlarının hatıralarıyla donattı

(Hüseyin Yıldız/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bingöllü 15 Temmuz gazileri, o gün verilen mücadeleyi ilk günkü gibi hatırlıyor

(Rıdvan Korkulutaş-Emre Ağaçe/Bingöl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babasının hüznü 10 yıldır dinmedi

(Suat Öztürk/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz gazisi Kabahaliloğlu ayağında darbe girişiminin izini taşıyor

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şehit evlatlarının kabrine yakın olmak için hayatlarını köyde kurdular

(Muhammed Kaygın/Çankırı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sakarya'da darbe girişimi davasında 144 sanık hapisle cezalandırıldı

(Emre Ayvaz/Sakarya)

15 Temmuz'da İstanbul'daki Orhanlı Gişeleri'nde yaralanan gaziler, 10 yıl sonraki duygularını anlattı

(Adem Koç/Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şehit eşine verdiği sözü tutarak çocuklarını okutmak için çabalıyor

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz şehidi ağabeyine verdiği sözü hafız olarak yerine getirdi

(Ali Osman Kaya/Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz'un izini, 10 yıldır bedenlerindeki kurşunda taşıyorlar

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şehit polisin acılı eşi 15 Temmuz ruhunun nesillere aktarılmasını istiyor

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yazar Yusuf Dursun, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin kültürel ve sanatsal etkilerini anlattı

(Ümit Aksoy/İstanbul)

Yazar Sadık Yalsızuçanar, 15 Temmuz'un kültür ve sanat camiasına yansımalarını değerlendirdi

(Ümit Aksoy/İstanbul)

2- TBMM'de bu hafta

Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek

Genel Kurul, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifini görüşecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

???????

3- Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık

Ülkede 15-24 yaş aralığında 12 milyon 708 bin 348 kişi bulunuyor

Türkiye bu genç nüfusuyla, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19'unun toplam nüfuslarını geride bıraktı

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Yılın ilk yarısında satılan gayrimenkul sayısı 1,3 milyona yaklaştı

Gayrimenkul satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 10,3 azalırken, en yüksek aylık satış adedi 239 bin 179 ile haziranda görüldü

Aynı dönemde tapu dairelerinde 9,7 milyonu aşkın işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerden elde edilen harç geliri 109 milyar liraya yaklaştı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Türk firmalar ihracatta mesafe tanımıyor

Türk firmalar "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamındaki 18 ülkeye yılın ilk yarısında 14,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

En fazla ihracat 6,9 milyar dolarla ABD, 1,8 milyar dolarla Çin ve 640,2 milyon dolarla Meksika'ya yapıldı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

6- Gemi ve yat sektöründe ihracat yılın ilk yarısında 1,5 milyar dolara ulaştı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe:

"Bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz"

"Bizim ortalama kilogram başına 25 dolar gibi bir ihracat rakamımız var. Dolayısıyla sektörümüzün katma değeri en yüksek sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yekün ihracatındaki katma değerine değer kattığını düşünüyorum"

(Kaan Ulu/İstanbul)

7- Yılın ilk yarısında 434 milyon liralık madeni para cebe girdi

Dolaşıma çıkan 169 milyon 960 bin madeni paranın piyasa değeri 434 milyon 615 bin 500 lira oldu

(Mahmut Çil-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- Emtia piyasasında arz ve üretim endişeleriyle sert yükselişler görüldü

Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair beklentilerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artması ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla Brent petrol fiyatlarında 4 haftalık düşüş eğilimi sona erdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Aracına kasıtlı çarpan sürücüyü Mehmetçik Vakfına bağış yapması şartıyla affetti

Ankara'da trafikte tartıştığı kişinin otomobiline kasıtlı şekilde çarparak zarar veren sürücü hakkında şikayet üzerine "mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldı

Müştekinin uzlaşma için sunduğu "Mehmetçik Vakfına 80 bin lira bağış yapılması" şartını yerine getiren sürücü, yargılanmaktan kurtuldu

(Abdullah Sarica/Ankara)

10- AA'nın bugün yayımlanacak portre haberleri şöyle:

Türk basın ve düşün hayatının nevi şahsına münhasır ismi: Mehmet Şevket Eygi

(Ümit Aksoy/İstanbul)

Romanları ve fikir yazılarıyla kadınların sesini duyuran öncü yazar: Fatma Aliye Topuz

(Özlem Limon/İstanbul)

???????

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.