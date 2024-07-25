Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Alanı'na stant kuruldu.
Kan bağışında bulunmak isteyen AA personeli, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.
Stantta görevli doktorun incelemelerinin ardından verilen onayla bağışta bulunan AA çalışanları, herkesi kan vermeye davet etti.
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