AA muhabiri Abdullah Söylemez, Özlem Karakuş ile Ağrı İl Müftülüğünde nikahlandı

Anadolu Ajansı (AA) Ağrı muhabiri Abdullah Söylemez, dünya evine girdi.

Söylemez, Ağrı İl Müftülüğünde düzenlenen nikah töreninde hayatını Özlem Karakuş ile birleştirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile eşi Betül Bozkurt ve çiftin aileleri katıldı.

Duanın ardından kıyılan resmi ve dini nikaha Vali Bozkurt ile aileler de şahitlik etti. Törende, Betül Bozkurt çifte aile cüzdanını vererek mutluluklar diledi.

Giresun Valisi Mustafa Koç ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da çifte çiçek gönderdi.

Daha sonra il merkezindeki bir özel salonda devam eden düğüne, AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, kentte görev yapan gazeteciler, kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.